Впервые за 18 лет в стартовом составе «Динамо» вышли три россиянина

Впервые с 2005 года в стартовом составе московского «Динамо» на поле появились лишь три игрока с российским паспортом. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Так, в последний раз это случилось 30 октября 2005 года, тогда в составе «бело-голубых» на поле из россиян появились Александр Точилин, Сергей Яшин и Дмитрий Половинчук. Сегодня на матч против «Спартака» единственными россиянами в составе динамовцев стали голкипер Антон Шунин, а также форварды Фёдор Смолов и Константин Тюкавин.

Напомним, что прямо сейчас динамовцы гостят в Москве у «Спартака» и пока проигрывают – 0:1. Единственный гол матча оформил легионер «красно-белых» Тео Бонгонда. Это случилось на седьмой минуте.