Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче девятого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

«Сложно предположить, как сложится этот матч. Но уверен, что это не будет такой же матч, как на Кубке между этими командами. Не думаю, что команды будут играть от обороны», – заявил участник ЧМ-2018 в интервью Metaratings.ru. Эксперт выразил надежду на то, что подопечные Марцела Лички будут внимательны в первые 25 минут встречи, отметив, что близость в турнирной таблице делает матч интереснее.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» встретятся в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.