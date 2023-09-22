Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о московском дерби.

- Нас ждет столичное дерби «Спартак» - «Динамо». Здесь какой результат наиболее вероятный?

- Не считаю «Спартак» фаворитом. Он сейчас нестабильный. Может сыграть на кураже, но уступить какому-нибудь аутсайдеру.

- Но если смотреть последние результаты «Спартака», есть положительная динамика - две победы и два матча на ноль.

- Однозначно, команда очень хороша, но дело в том, что главный тренер все время находится в поиске. Он постоянно меняет состав. Порой, смотришь на Абаскаля и понимаешь, что критика в его адрес несправедлива, потому что он старается к каждому матчу подойти индивидуально. Поэтому и ищет к каждой игре свои сочетания. А людей у него много. Это команда с большим потенциалом.

Елена Григорьевская