Овчинников: «Был бы рад, если бы «Спартак» возглавил Юран»

Известный российский тренер Валерий Овчинников признался, что хотел бы видеть наставника «Пари НН» Сергея Юрана в «Спартаке».

Напомним, вчера, 19 сентября, «Спартак» обыграл нижегородцев (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Был бы рад, если бы «Спартак» возглавил Юран. Ничего личного, но за какие заслуги клуб позвал Абаскаля? Не могу ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше Юрана?» — приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Следующий матч «красно-белые» проведут 23 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.