Кечинов: У «Спартака» и «Зенита» самая сильная атака в России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос об уровне атакующей линии «красно-белых».

«Атака «красно‑белых», а это и полузащита и нападение, наряду с «Зенитом» самая сильная в России на данный момент», — заявил Кечинов «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея в своей копилке 13 баллов.

Отметим, что в нынешней кампании «сине-бело-голубые» забили уже 18 мячей, а у подопечных Гильермо Абаскаля пока 13 забитых голов.

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо». «Зенит» сойдется в противостоянии с «Локомотивом».