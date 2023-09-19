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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв назвал команды, которые разыграют золото РПЛ

19 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, «Краснодар» и «Крылья Советов», которые сейчас находятся вверху турнирной таблицы РПЛ, скоро будут терять очки и упустят лидирующие позиции.

«Впереди будут «Зенит», «Динамо» и, возможно, «Спартак». Эти клубы определяют погоду в чемпионате. А пока в РПЛ временное правительство», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

«Краснодар» возглавляет РПЛ, набрав 18 очков за восемь туров. Его преследователями являются «Зенит» (17), «Крылья Советов» (15) и «Динамо» (15).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Динамо Москва Владимир Пономарёв
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