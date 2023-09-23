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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: Пруцев и Зиньковский не так ярко играли, когда выходили в стартовом составе «Спартака»

23 Сентября 2023 • 17:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 25 мин.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, почему Антон Зиньковский и Данил Пруцев не попадают в стартовый состав «Спартака».

«Сколько Зиньковский получал шансов в основном составе?! Он себя не так ярко проявлял. То же самое и у Пруцева, он дает хороший объем, в атаку подключается, но в обороне-то не отрабатывает по полной программе», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Сегодня, 23 сентября, «Спартак» в рамках дерби примет на своем поле «Динамо». Старт игры девятого тура чемпионата России запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult будет освещать игру в текстовом формате.

Перед стартом матча команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в РПЛ, «бело-голубые» располагаются на две позиции выше.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Антон Зиньковский Данил Пруцев
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