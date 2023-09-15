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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин заработал 8-й пенальти с момента дебюта в РПЛ, больше за это время лишь у одного игрока

15 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в вечерней игре восьмого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1) заработал для своей команды 11-метровый удар. Его в самом начале игры, напомним, реализовал Фёдор Смолов и вывел динамовцев вперёд.

Как сообщает Opta Sports, с момента дебюта в Премьер-лиге в 2020 году чаще зарабатывал пенальти только один футболист – это бывший нападающий «Динамо», а ныне форвард «Роствова» Николай Комличенко – в его активе 11 заработанных пенальти.

Напомним, что всего в активе Тюкавина в текущем сезоне три забитых гола и четыре ассиста. Все голевые действия он оформил в рамках РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николай Комличенко Константин Тюкавин
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