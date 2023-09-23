Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча «Спартак» - «Динамо»

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает фаворитом в предстоящей игре между «красно-белыми» и «Динамо».

«Наверное, «Спартак» можно назвать фаворитом в московском дерби. Но «Динамо» очень опасная команда. Если они ловят кураж, то их тяжело остановить», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Перед стартом девятого тура чемпионата России «Динамо» (15 очков) находится на четвертой строчке, а «Спартак» (13 очков) занимает шестую позицию.

Встреча подопечных Гильермо Абаскаля и «бело-голубых» состоится в субботу, 23 сентября. Не пропустите начало матча, которое запланировано на 19:00 по мск. Следить за всеми событиями игры вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.