Главный матч дня в Премьер-лиге между «Спартаком» и «Динамо» удался на славу. И пускай был забит только один мяч, команды создали предостаточно опасных моментов, а игру держала в напряжении до финального свистка. Решающей стала контратака на седьмой минуте, которую шикарно завершил Тео Бонгонда. Этот гол и другие опасные моменты представлены в видеоролике ниже.
Как «Спартак» выиграл дерби у «Динамо» - видео видео
|Спартак Москва
|Динамо Москва
окончен
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