Главный матч дня в Премьер-лиге между «Спартаком» и «Динамо» удался на славу. И пускай был забит только один мяч, команды создали предостаточно опасных моментов, а игру держала в напряжении до финального свистка. Решающей стала контратака на седьмой минуте, которую шикарно завершил Тео Бонгонда. Этот гол и другие опасные моменты представлены в видеоролике ниже.