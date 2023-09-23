Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт, выступающий последнее время на позиции опорного хавбека, получил травму и выбыл на несколько матчей.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 30-летний уругваец пропустит около месяца.

В текущем сезоне Лаксальт принял участие в семи матчах чемпионата России и записал на свой счет две результативные передачи.

Сегодня, 23 сентября, «Динамо» встретится со «Спартаком» в матче девятого тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

Ранее пресс-служба «бело-голубых» рассказала, что четыре футболиста пропустят матч со «Спартаком» из-за повреждений.