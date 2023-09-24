«Спартак» прибавил в солидности и приближается к верхушке

В субботу «Спартак» одержал очередную победу и вновь сыграл на ноль. Причём в этот раз соперник был серьёзнее. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» анализирует «Спартак» через призму матча против «Динамо».

«Спартак» прибавил в солидности

В матчах с «Сочи» и «Пари НН» «Спартак» демонстрировал свой класс. Если в поединке против южан «красно-белым» во многом не везло до компенсированного времени, то вот в кубковой встрече москвичи как раз быстро забили и контролировали игру. Казалось, что в матче с «Динамо» этот навык подопечным Гильермо Абаскаля не пригодится, но он проявился.

«Спартак» забил ранний гол, после чего старался игру если не засушить, то в целом контролировать. У «Динамо» были моменты, чтобы сравнять счёт, но едва ли можно сказать, что был отрезок, когда «бело-голубые» прямо прижали соперника. «Спартак» большую часть матча действовал с оглядкой на счёт, но при этом с уверенностью в своих силах. Ошибок сзади «красно-белые» в общем-то не допускали, а впереди и сами создавали моменты. Болельщики «Динамо» могут говорить, что их команда упустила ничью, но справедливости ради, поклонники «Спартака» могут сетовать, что их любимцы добились лишь минимальной победы.

Нельзя сказать, что «Спартак» обыграл «Динамо» на классе. Всё же разница между командами не такая большая. Однако можно утверждать, что «красно-белые» в этой встрече выглядели очень солидно и уверенно. Это был не «Спартак», действующий на эмоциях, а расчётливый и понимающий свои сильные и слабые стороны.

Оборона «Спартака» неплохая, но не крепкая

«Спартак» третий матч подряд провёл на ноль, но если во встречах с «Сочи» и «Пари НН» это было заслуженно, то в субботу не обошлось без везения. В первом тайме «красно-белых» спас каркас ворот, а после перерыва несколько раз ворота спас Максименко.

Тем не менее нельзя не признать, что в целом в обороне «Спартак» стал играть намного лучше, чем это было до перерыва на матчи сборной. Похоже, что в защитной линии Абаскаль решил сделать ставку на пару Бабич – Дуарте. Парагваец в матче с «Динамо» вновь не обошёлся без ошибки, но большую часть поединка провёл довольно уверенно. Дуарте здорово действовал на перехватах и в отборах, Бабич же, похоже, становится лидером защиты, уверенно командуя ей.

Отдельно стоит признать, что «Спартак» перестал проваливаться в опорной зоне, что позволяет избегать быстрых наскоков на ворота команды. За это можно похвалить Абаскаля, который системно подошёл к решению проблемы.

Атака вновь проснулась

Линия нападения «Спартака» здорово начала сезон, но потом вдруг затихла. Можно вспомнить, что команда в нескольких матчах не забивала. Теперь же атака «Спартака» просыпается и вновь начинает решать. Гол Бонгонда – результат взаимодействия линии нападения. Атаку начал Промес, а дивную результативную передачу выполнил Соболев.

Российский форвард вообще провёл очень сильный матч. Причём стоит отметить, что Соболев в кои-то веки провёл чистый поединок для себя – не нарушая грубо правила, не совершая каких-то неспортивных поступков, не вступая в какие-то перепалки. Соболев будто держит в голове, что другого нападающего у Абаскаля нет, так что лишний раз подставляться не надо. Хороший матч и на счету Промеса, который мог бы быть ещё лучше, забей нидерландец в концовке.

«Спартак» набирает ход

Есть ощущение, что «Спартак» действительно прибавляет. В следующих двух турах у «красно-белых» сложнейшие поединки против «Крыльев Советов» и ЦСКА, зато потом, после перерыва, встречи чуть более простые с «Пари НН» и Факелом». Эти четыре встречи могут многое решить в плане перспектив «красно-белых» в борьбе за самые высокие места. Тем интереснее будет следить за командой в ближайшее время.

Роман Андреев