Лещук оценил подписание вратаря БАТЭ Кудравца

Голкипер столичного «Динамо» Игорь Лещук высказался о подписании вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

«Подписали и подписали. Что мне теперь, переживать за то, кого подписывают? Это решение руководства, видимо, у них были на это определённые причины. Считаю, что я и Антон Шунин — достаточно хорошие вратари, не переживаем и не боимся конкуренции», — заявил Лещук в интервью «Матч ТВ». По словам Игоря, важно, чтобы новичок клуба имел хорошее чувство юмора, что позволит наладить атмосферу во вратарской линии.

Напомним, что 20-летний Кудравец подписал с «Динамо» пятилетний контракт. К «бело-голубым» Андрей присоединится зимой.