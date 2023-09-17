Маслов: «Думать о таблице не имеет никакого смысла»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о турнирной ситуации для «красно-белых».

«Думать о таблице не имеет никакого смысла. Мы просто должны играть каждый матч как последний и стараться выигрывать. В конце чемпионата будем смотреть, на каком месте мы будем находиться», — приводит слова Маслова Metaratings.

Футболист добавил, что не считает «Краснодар» главным конкурентом в этом сезоне, отметив, что «Спартак» не думает о конкурентах и ориентируется только на себя.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в чемпионате России. Следующий матч «красно-белых» пройдет 20 сентября против «Пари НН» в рамках группового этапа национального Кубка.