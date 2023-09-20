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​Титов – об Абаскале: «Если подписали контракт, давайте потерпим»

20 Сентября 2023 • 13:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале. Недавно, когда «красно-белые» набрали одно очко в четырёх матчах Премьер-лиги, в футбольном обществе стали обсуждать возможную отставку испанского специалиста.

«Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и всё менять. Ведь только что всё было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», - цитирует Титова Metaratings.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне 2022 года. В прошлом чемпионате России под руководством испанского тренера «красно-белые» заняли третье место.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 23 сентября. Команда Абаскаля будет играть против «Динамо» в московском дерби на своём поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Гильермо Абаскаль
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