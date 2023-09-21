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Силкин — о Личке: «Русский человек иногда хочет услышать, как его на три буквы посылают»

21 Сентября 2023 • 14:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о нынешнем главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

По мнению Силкина, для «Динамо» очень важно то, что чешский специалист свободно разговаривает на русском языке.

«По сравнению с прошлым тренером Личка хотя бы на русском языке разговаривает. Не надо забывать, что у нас русская команда. В конце концов русский человек иногда хочет услышать, как его на три буквы посылают. Он это быстрее поймёт, чем ему что-то объяснять, разжёвывать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 23 сентября против «Спартака». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Марцел Личка
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