«Динамо» в 120-й раз сыграло вничью в чемпионатах России, ведя в счёте

В пятницу вечером столичное «Динамо» и нижегородский «Пари НН» разошлись миром в Москве на «ВТБ Арене» - 1:1. Динамовцы благодаря точному удару Фёдора Смолова открыли счёт, однако в концовке встречи пропустили ответный гол.

Любопытно, что «Динамо» играет вничью в матче, в котором поначалу вело, уже в 120-й раз в чемпионатах России. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это антирекорд среди всех команд.

Отметим, что после ничьей динамовцы вышли на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Новичок «Пари НН» принёс ничью в матче с «Динамо»