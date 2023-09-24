Колыванов: «Во втором тайме матча со «Спартаком» «Динамо» играло с большим преимуществом»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о поражении «бело-голубых» от «Спартака» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.

По мнению эксперта, во втором тайме динамовцы выглядели лучше соперника, однако им не удалось реализовать свои голевые возможности.

«Просто «красно-белые» забили, а «бело-голубые» нет. «Динамо» во втором тайме играло с большим преимуществом, у них были хорошие подходы к воротам соперника, но команда не использовала свои моменты. Возможно, Личка ещё не угадал с составом», — приводит слова Колыванова Metaratings.

В девяти турах РПЛ «Динамо» набрало 15 очков и расположилось на пятой строчке в турнирной таблице. От четвёртого «Спартака» «бело-голубые» отстают на один балл.