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Корнеев: «Спартак» далёк от той яркости, которую иногда демонстрирует»

23 Сентября 2023 • 11:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 36 мин.

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о состоянии «Спартака» в преддверии дерби с «Динамо».

Напомним, в прошлом туре «красно-белые» одолели «Сочи» (1:0), сумев забить победный мяч в компенсированное время встречи.

«Спартак» получил глоток воздуха, выиграв буквально на флажке. Это хорошо влияет на внутренний климат команды. Но все равно «Спартак» далек от той яркости, которую иногда демонстрирует», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Перед стартом девятого тура Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Дерби «Спартак» - «Динамо» пройдет сегодня, 23 сентября. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Корнеев
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