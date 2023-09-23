Корнеев: «Спартак» далёк от той яркости, которую иногда демонстрирует»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о состоянии «Спартака» в преддверии дерби с «Динамо».

Напомним, в прошлом туре «красно-белые» одолели «Сочи» (1:0), сумев забить победный мяч в компенсированное время встречи.

«Спартак» получил глоток воздуха, выиграв буквально на флажке. Это хорошо влияет на внутренний климат команды. Но все равно «Спартак» далек от той яркости, которую иногда демонстрирует», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Перед стартом девятого тура Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Дерби «Спартак» - «Динамо» пройдет сегодня, 23 сентября. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 по мск.