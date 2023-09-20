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Личка: «Бителло может стать таким же, как и Малком»

20 Сентября 2023 • 17:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о новичке московского клуба, бразильском полузащитнике Бителло.

Специалист отметил талант 23-летнего новобранца, подчеркнув, что для российского чемпионата он может стать таким же важным игроком, как бывший нападающий «Зенита» Малком.

«Бителло — отличный игрок, очень талантливый. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 19 сентября, Бителло отметился дебютным голом в футболке «Динамо». Случилось это в кубковой игре против «Краснодара» (1:1, 2:4 — пен). Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 23 сентября против «Спартака». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Малком Филипе Бителло
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