Орещук – о Бителло: «Лёгкий, быстрый парень, причёска красивая»

Экс-спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил дебют бразильского новичка «бело-голубых» - 23-летнего полузащитника Бителло. Напомним, что он появился на поле в пятничном матче динамовцев против «Пари НН» (1:1), а пополнил столичный клуб в текущем сентябре.

«В центре поля эти переступы, замахи – здорово, но это только 15-20 минут игры. Вроде лёгкий, быстрый парень – должно что-то получиться. Красивая причёска! Надо смотреть на дистанции», - говорит Орещук для Metaratings, добавляя, что «Динамо» приобрело хорошего футболиста.

Ранее мы сообщали, что Бителло стал самым дорогим новичком Российской премьер-лиги в рамках минувшего трансферного окна.