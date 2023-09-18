Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: Бонгонда сразу вписался в командную игру «Спартака»

18 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о нападающем московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«Мне нравится Бонгонда. В первых матчах он был особенно хорош. Да и сейчас держит планку. Сразу вписался в командную игру. Раскрашивает ее финтами, обостряющими передачами и голами», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перешел в «Спартак» прошлым летом из «Кадиса». За «красно-белых» игрок забил уже четыре гола и стал автором одной результативной передачи в десяти матчах с учетом всех турниров.

Завтра, 19 сентября, «Спартак» встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало игры — в 17:15 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Тео Бонгонда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
18:20 · Россия. Премьер-лига
10 команд РПЛ после восьмого тура набрали свыше 10 очков – это второй подобный случай в истории
18:18 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Бонгонда сразу вписался в командную игру «Спартака»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зенит» подходит Изидору и ментально, и по игровым качествам»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Бабич безупречно сыграл с «Сочи»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Сиваков оценил работу Деограсии в «Оренбурге»
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Родиной»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Бистрович объяснил свою аренду в «Балтику»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «У «Оренбурга» всё завязано на Вере, я им восхищаюсь»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Балтики» Латышонок: «Спокойно работаем и верим в тренера»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Ташуев хорошо подготовил «Ахмат» к сезону
17:29 · Россия. Премьер-лига
​В «Сочи» допускают подписание свободных агентов
17:25 · Россия. Премьер-лига
Галактионов заявил, что у него нет претензий к Дзюбе
17:22 · Россия. Премьер-лига
​У Рубашко спросили, получит ли Хохлов компенсацию
17:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: У «Спартака» нет чемпионской игры
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Спартака»: Матыцын говорил о цели выиграть чемпионат и Кубок? Он же не сказал, в каком году
Все новости
Рекомендуем