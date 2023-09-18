Борис Игнатьев: Бонгонда сразу вписался в командную игру «Спартака»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о нападающем московского «Спартака» Тео Бонгонда.

«Мне нравится Бонгонда. В первых матчах он был особенно хорош. Да и сейчас держит планку. Сразу вписался в командную игру. Раскрашивает ее финтами, обостряющими передачами и голами», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Бонгонда перешел в «Спартак» прошлым летом из «Кадиса». За «красно-белых» игрок забил уже четыре гола и стал автором одной результативной передачи в десяти матчах с учетом всех турниров.

Завтра, 19 сентября, «Спартак» встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало игры — в 17:15 по мск.