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Ткаченко: «Спартак» категорически отказался обсуждать продажу Литвинова»

18 Сентября 2023 • 11:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал, что минувшим летом «Спартак» не захотел рассматривать возможный уход полузащитника Руслана Литвинова, несмотря на то, что в услугах 22-летнего россиянина были заинтересованы клубы из Франции, Италии и Испании.

«К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продаётся», — цитирует Ткаченко «РБК Спорт».

В текущем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Герман Ткаченко Руслан Литвинов
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