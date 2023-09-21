Масалитин: «В этот раз «Динамо» может накидать «Спартаку», Тюкавин или Смолов забьют хет-трик»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

По мнению эксперта, динамовцы способны взять реванш у «Спартака» за разгромное поражение в кубковом матче (1:4). Масалитин отметил, что средняя линия «бело-голубых» выглядит предпочтительнее полузащиты «красно-белых».

«Наверное, в полузащите преимущество у «Динамо», у них работает и разрушение, и созидание. В прошлом очном матче «Спартак» им накидал, может быть, в этот раз «Динамо» им накидает. Почему нет? Выйдет Тюкавин или Смолов и забьют хет-трик», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 23 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.