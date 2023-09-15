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Бителло стал первым бразильцем московского «Динамо» за шесть лет

15 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
23.09 19:00

Новичок и сегодняшний дебютант столичного «Динамо» Бителло стал первым бразильцем в истории «бело-голубых» за шесть лет. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, последним бразильским игроком в составе клуба до Бителло был ещё Франсишку Вандерсон – бывший форвард «Краснодара» играл за динамовцев в 2017 году.

Напомним, что в стартовом матче восьмого тура РПЛ «Динамо» и «Пари НН» заработали по одному баллу. На быстрый гол Фёдора Смолова с пенальти голом-красавцем пяткой в конце матча ответил летний новичок нижегородцев Николоз Кутеладзе.

О том, как складывались события вечерней встречи, читайте в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Франсишку Вандерсон Бителло
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