Бителло стал первым бразильцем московского «Динамо» за шесть лет

Новичок и сегодняшний дебютант столичного «Динамо» Бителло стал первым бразильцем в истории «бело-голубых» за шесть лет. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, последним бразильским игроком в составе клуба до Бителло был ещё Франсишку Вандерсон – бывший форвард «Краснодара» играл за динамовцев в 2017 году.

Напомним, что в стартовом матче восьмого тура РПЛ «Динамо» и «Пари НН» заработали по одному баллу. На быстрый гол Фёдора Смолова с пенальти голом-красавцем пяткой в конце матча ответил летний новичок нижегородцев Николоз Кутеладзе.

О том, как складывались события вечерней встречи, читайте в нашем обзоре.