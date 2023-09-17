Зиньковский: «Разговоры с Абаскалем проходят в положительном ключе»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об индивидуальных разговорах с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

По словам Зиньковского, общение тренера со своими футболистами всегда проходит в положительном ключе.

«Есть разные моменты на период, который идёт. Например, в месяц. В месяце — несколько недель. Этот период обсуждаем — игры, которые были или моменты. Что-то подкорректировать или просто отношения и состояние», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, в восьми турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.