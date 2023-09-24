В «Динамо» признались, что очень огорчены поражением от принципиального соперника

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:1) в матче девятого тура РПЛ.

«Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника. Но таков результат. У нас было достаточное количество моментов, но не хватило завершения. Нужно забивать голы, как бы банально это ни звучало», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

После поражения от «красно-белых» команда Марцела Лички опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» (1 октября).