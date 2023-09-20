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Гладилин: «Матч с «Пари НН» был для «Спартака» почти тренировочным»

20 Сентября 2023 • 16:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе «красно-белых» над «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

Гладилин считает, что по результату прошедшей встречи нельзя делать выводы о текущем состоянии «Спартака», так как «красно-белые» играли вторым составом.

«Это матч был почти тренировочный, так как играл второй состав. Вот основой состав выйдет в субботу в матче с «Динамо», и мы посмотрим, справился ли «Спартак» со своими проблемами или нет», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин
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