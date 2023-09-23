Ловчев: Абаскаль ищет способ как-то завести Джикию

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о том, что капитан и защитник «красно-белых» Георгий Джикия перестал попадать в состав.

«Мне кажется, что между Джикией и Абаскалем что-то произошло. Запомнилась фраза Абаскаля перед игрой с «Сочи», что с первых минут у него выйдут все лучшие на данный момент футболисты. И Джикии среди них не было», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, Абаскаль специально хочет подстегнуть Джикию, как-то завести, чтобы тот начал больше работать и продолжал бороться за место в основном составе.

Напомним, в игре минувшего тура с «Сочи» (1:0) пару центральных защитников «Спартака» составляли Срджан Бабич и Алексис Дуарте.