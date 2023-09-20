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Защитник «Спартака» Классен: «Рад каждой минуте, которую получаю»

20 Сентября 2023 • 11:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Защитник «Спартака» Леон Классен высказался о недостатке игрового времени в московской команде.

«Рад каждой минуте, которую получаю. Если дают шанс, всегда выкладываюсь на все сто процентов. Конечно, каждый футболист хочет играть больше. Но моя задача — выкладываться на поле и на тренировках», — приводит слова Классена «Спорт-Экспресс».

Напомним, Классен перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из австрийского клуба «Тироль». В составе «красно-белых» защитник успел провести в общей сложности 24 матча и забить два мяча.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 23 сентября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен
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