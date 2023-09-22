Червиченко: «Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

По мнению эксперта, «бело-голубые» постараются взять реванш у «красно-белых» за разгромное поражение в кубковом матче со счётом 1:4. Червиченко отметил, что в кубковой игре против «Пари НН» (3:0) «Спартаку» сильно повезло, из-за чего команду Гильермо Абаскаля нельзя назвать фаворитом предстоящей встречи.

«Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра, который просто ослеп. Но в московском дерби такого уже не будет. «Спартак» точно нельзя назвать фаворитом этой встречи», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится завтра, 23 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.