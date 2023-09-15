Смолов открыл счёт в матче Премьер-лиги в 40-й раз в карьере

Форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов в вечернем пятничном матче против «Пари НН» (1:1) открыл счёт. На восьмой минуте встречи он с пенальти поразил ворота Артура Нигматуллина.

Любопытно, что этим точным пенальти Смолов в 40-й раз в карьере открыл счёт в матчах чемпионатов России. Таким образом, он вышел на шестое место по этому показателю среди всех игроков в истории лиги, делится статистикой телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что три очка динамовцам не дал заработать гол форварда нижегородцев Николоза Кутателадзе. О том, чем ещё была наполнена стартовая игра восьмого тура РПЛ, читайте в нашем ревью.