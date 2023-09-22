Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем матче девятого тура чемпионата России, в котором «красно-белые» примут «Динамо».

«Не могу сказать, кто фаворит, потому что не слежу за игрой команд, но надеюсь, что «Спартак» выиграет дерби и вернется в верхнюю часть таблицы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист считает, что победа в дерби приносит особые эмоции и положительно влияет на психологию команды, поэтому «Спартаку» обязательно нужно обыграть соперника.

Матч «Спартак» - «Динамо» пройдет в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по столичному времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.