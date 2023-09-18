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Озбилиз: «Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»

18 Сентября 2023 • 15:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

Армянский футболист считает, что 31-летнего нидерландца уже сейчас можно назвать легендой «Спартака».

«Конечно, Промеса уже можно назвать легендой «Спартака» — он заслужил это. Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионата России — это огромное достижение», — цитирует Озбилиза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Цвета московского клуба нападающий защищает с февраля 2021 года. Также нидерландский футболист выступал за «красно-белых» в период с 2014 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз Квинси Промес
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