Озбилиз: «Промеса уже можно назвать легендой «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

Армянский футболист считает, что 31-летнего нидерландца уже сейчас можно назвать легендой «Спартака».

«Конечно, Промеса уже можно назвать легендой «Спартака» — он заслужил это. Квинси стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионата России — это огромное достижение», — цитирует Озбилиза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Цвета московского клуба нападающий защищает с февраля 2021 года. Также нидерландский футболист выступал за «красно-белых» в период с 2014 по 2018 год.