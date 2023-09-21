Силкин рассказал, от чего будет зависеть результат матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

Специалист признался, что предсказать победителя предстоящей встречи непросто, так как результат будет зависеть от того, насколько успешно соперники будут пользоваться ошибками друг друга.

«Не знаю, возьмёт ли «Динамо» реванш у «Спартака» за поражение в Кубке России. Всё может повернуться в любую сторону. Результат зависит от того, как игроки будут использовать ошибки соперника», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 23 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.