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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: У «Спартака» нет чемпионской игры

18 Сентября 2023 • 17:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил игру «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Последнее время у команды были неудовлетворительные результаты. Но в матче с «Сочи» удалось победить, пусть и в такой игре. Пока это не чемпионская игра, но уже двигаются вперед», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России «красно-белые» набрали 13 очков и находятся на шестой строчке.

Предстоящим соперником «Спартака» в Российской премьер-лиге станет «Динамо». Игра пройдет 23 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин
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