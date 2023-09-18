Нигматуллин: У «Спартака» нет чемпионской игры

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил игру «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Последнее время у команды были неудовлетворительные результаты. Но в матче с «Сочи» удалось победить, пусть и в такой игре. Пока это не чемпионская игра, но уже двигаются вперед», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В текущем сезоне чемпионата России «красно-белые» набрали 13 очков и находятся на шестой строчке.

Предстоящим соперником «Спартака» в Российской премьер-лиге станет «Динамо». Игра пройдет 23 сентября. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.