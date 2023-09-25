Деменко: «Не ожидал от «Динамо» такой игры в дерби»

Бывший игрок столичного «Спартака» Максим Деменко оценил результат московского дерби против «Динамо» в девятом туре Премьер-лиги.

«Если брать те моменты, которые были у «Динамо» и «Спартака», то «Спартак», конечно, по игре выглядел всё равно лучше. Честно говоря, не ожидал от «Динамо» такой игры. Это всё-таки было дерби, а команда выглядела не так против «Спартака», - приводит слова эксперта «Газета.Ru». По мнению Деменко, «бело-голубые» не выглядели убедительно в прошедшей игре, отметив, что без вратарских спасений матч мог закончиться со счётом 5:4.

Напомним, что один из главных матчей девятого тура Российской премьер-лиги завершился минимальной победой «Спартака», что позволило подопечным Гильермо Абаскаля обойти «Динамо» в турнирной таблице и выйти на четвёртое место.