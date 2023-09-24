Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении бело-голубых от «Спартака» матче 9-го тура РПЛ.

- Какие впечатления оставила игра?

- Она оставила двоякое впечатление. За много лет в команде вышло играть всего три россиянина. Только когда у нас было засилье португальцев, в составе выходило так много легионеров. Сама игра частично повторила кубковый сценарий, когда первые двадцать минут «Динамо» провалило. Как раз в этот отрезок вчера был забит мяч. В дальнейшем гости переломили игру, имели возможности забить. Второй тайм был лучше, особенно концовка, когда динамовцы имели преимущество, но забить не получилось.

- Почему у «Динамо» возникли проблемы с реализацией, весь шансы забить были у Бителло, Чавеса, Карраскаля, Тюкавина, Бальбуэны, Скопинцева?

- Реализация моментов – это врожденное качество. Защитников это касается в меньшей степени. Если брать, например, Тюкавина, то у него не очень идет реализация в последних матчах, а не только вчера. Смолов сыграл в своем репертуаре. Он всегда пытается бить, но вчера у него не получилось забить. Когда его меняли и показали крупным планом, бросилось в глаза, что он был очень недоволен заменой. Он очень хотел забить, но это был не его день. А если брать других ребят, они не являются бомбардирами, и тут больше вопрос везения.

- Полузащита «Динамо», которая определяет лицо команды, почти полностью состояла из новичков, пришедших в конце августа: Чавес, Карраскаль и Бителло, который пришел в середине сентября. Из старожилов был один Нгамалё. Это сказалось?

- Конечно, сказалось. Надо сыграться, ведь сейчас в команде собраны футболисты достаточно хорошего класса. Но Бителло только пришел. Плюс в этом матче у него были другие партнеры. Поэтому команде нужно время, чтобы притереться. Сходу играть достаточно сложно.

- От Карраскаля все ждали большего. Может не зря ЦСКА расстался с ним?

- Первый тайм его вообще не было видно. Он растворился. Во втором тайме был более-менее заметен. Но от него ждали большего, потому что когда его брали, то в ЦСКА он выделялся. Правда, потом потух почему-то. Но это хороший футболист. Однако и в «Динамо» он пока не оправдывает тех надежд, которые на него возлагают.

- Как считаете, Динамо» удалось решить проблему с Промесом или просто повезло, что он не забил?

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- В обороне «Динамо» в целом сыграло достаточно хорошо. Не было таких провалов, как в кубковом матче. Я не думаю, что у футболистов стояла задача выкосить Промеса. Просто с ним надо было сыграть более внимательно. В этом плане гостям удалось нейтрализовать этого легионера. Но персональной игры против него не было.

- За последние два месяца «Динамо» проиграло только два раза – в чемпионате и Кубке, и оба раза «Спартаку». Чем «Спартак» так неудобен?

- Сложно это объяснить. Для советского времени такое дерби всегда было вывеской, а сейчас в команде много иностранцев. Для них это обычный матч. Они пока не прониклись тем, что со «Спартаком» - это один из главных матчей сезона.

- Ровно через десять дней состоится ответная кубковая игра «Динамо» - «Спартак». Будет ли реванш?

- Очень хочется на это надеяться. Но в Кубке составы будут вообще не предсказуемые. Я вчера удивился, что Личка выпустил на поле так мало россиян. Не ожидал такого. Плюс еще основной опорник Лаксальт не играл. Надо будет постараться дать бой «Спартаку», все-таки два очных матча команда проиграла. Уверен, что Личка на этот раз поставит боевой состав.

Елена Григорьевская