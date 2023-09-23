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​Четыре игрока «Динамо» пропускают дерби со «Спартаком» по решению медиков

23 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

В субботу вечером «Спартак» и «Динамо» проведут московское дерби в рамках девятого тура чемпионата России. Пресс-служба «бело-голубых» отмечает, что четыре футболиста не попали в заявку по медицинским показателям. В этом списке находятся Лука Гагнидзе, Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк и Даниил Фомин.

«Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк, Фомин пропускают матч по решению медицинского штаба», - говорится в сообщении динамовцев.

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо» на московское дерби можно в нашей новости.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк Диего Лаксальт Даниил Фомин Лука Гагнидзе
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