​Четыре игрока «Динамо» пропускают дерби со «Спартаком» по решению медиков

В субботу вечером «Спартак» и «Динамо» проведут московское дерби в рамках девятого тура чемпионата России. Пресс-служба «бело-голубых» отмечает, что четыре футболиста не попали в заявку по медицинским показателям. В этом списке находятся Лука Гагнидзе, Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк и Даниил Фомин.

«Гагнидзе, Лаксальт, Паршивлюк, Фомин пропускают матч по решению медицинского штаба», - говорится в сообщении динамовцев.

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо» на московское дерби можно в нашей новости.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.