Корнеев: «Спартак» мог обыграть «Динамо» со счётом 4:1 или 4:2

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о матче девятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Динамо».

Эксперт отметил, что нужно посмотреть, сколько моментов не реализовали «красно-белые».

«Счет мог быть намного больше. Да, у Чавеса был хороший момент, но «красно‑белые» могли побеждать со счетом 4:1, 4:2. Максименко оставил «Спартак» в игре, — заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что единственный мяч забил Тео Бонгонда.