Лещук признался, что ему не хватает игрового времени

Второй вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о своем игровом времени в столичном клубе и признался, что хотел бы играть больше.

«Надеюсь, если и дальше буду показывать такой уровень, как в матче с «Краснодаром» (В Кубке России – Ред.), то шансов получу больше. Команда и атмосфера сейчас хорошая благодаря тренерскому штабу, в таком коллективе приятно находиться», - говорит Лещук телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний вратарь играл пока только в трёх матчах Кубка России, пропустив в них в общей сумме восемь голов.

«У каждого в нашей команде будет шанс попасть в основу, если он будет хорошо играть», - добавляет футболист.