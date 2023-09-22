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Лещук признался, что ему не хватает игрового времени

22 Сентября 2023 • 21:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 15 мин.

Второй вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о своем игровом времени в столичном клубе и признался, что хотел бы играть больше.

«Надеюсь, если и дальше буду показывать такой уровень, как в матче с «Краснодаром» (В Кубке России – Ред.), то шансов получу больше. Команда и атмосфера сейчас хорошая благодаря тренерскому штабу, в таком коллективе приятно находиться», - говорит Лещук телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний вратарь играл пока только в трёх матчах Кубка России, пропустив в них в общей сумме восемь голов.

«У каждого в нашей команде будет шанс попасть в основу, если он будет хорошо играть», - добавляет футболист.

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Динамо Москва Игорь Лещук
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