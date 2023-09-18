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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела рассказал, как «Спартаку» остановить «Зенит»

18 Сентября 2023 • 18:38 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
23.09 19:00

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как  московскому «Спартаку» остановить санкт-петербургский клуб.

«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит», ха-ха», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После восьми туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на шестой позиции, имея в своем активе 13 зачетных баллов.

Напомним, в пятом туре РПЛ «Зенит» одержал уверенную победу над командой Гильермо Абаскаля со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (2)
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TEREX
18 Сентября 2023 в 19:10
а ха ха..ну вот взял и выдал тайну хрюндилям..што шаманит тама у сибя ф чухии..))
ингерман
18 Сентября 2023 в 18:41
👍👍👍🤣🤣🤣
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