Петржела рассказал, как «Спартаку» остановить «Зенит»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как московскому «Спартаку» остановить санкт-петербургский клуб.

«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит», ха-ха», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

После восьми туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на шестой позиции, имея в своем активе 13 зачетных баллов.

Напомним, в пятом туре РПЛ «Зенит» одержал уверенную победу над командой Гильермо Абаскаля со счетом 3:1.