​Ловчев: «У меня большие вопросы по Дуарте – если он будет играть, опять навалит»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу кадровой ситуации в обороне команды. По словам Ловчева, он не хотел бы, чтобы в центре защиты в субботнем дерби против «Динамо» действовал Алексис Дуарте.

«У меня большие вопросы по Дуарте, не понимаю, как игрок такого уровня попадает в состав такой команды, как «Спартак». Если он будет играть, опять навалит. Очень бы хотелось, чтобы играла пара Джикия – Бабич», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Премьер-лиги стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Динамо» не проигрывало в семи последних матчах чемпионата России.