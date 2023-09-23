Гол Бонгонда и сейвы Максименко добыли «Спартаку» победу в дерби над «Динамо»

«Спартак» и «Динамо» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Открытие Арена».

На московское дерби Гильермо Абаскаль сохранил пару центральных защитников Бабич – Дуарте, по краям выпустив Денисова и Хлусевича. В остальном тоже без сюрпризов, максимально привычная атака Промес, Соболев, Бонгонда и полузащита из Мозеса, Мартинса, Пруцева. «Динамо» презентовало полузащиту из легионеров: Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё и русское нападение: Смолов, Тюкавин. В защите, кстати, тоже сплошь легионеры: Маричаль, Фернандес, Даса, Бальбуэна.

Дерби стартануло без разведки. Смолов в чужой штрафной площади пытался что-то придумать, но попал под отбор Дуарте. Моментально Промес раскрутил контратаку, обыграв по пути двух соперников, далее Соболев от боковой линии выдал конфетный заброс на Бонгонда, а Тео чётко решил эпизод. Технично принял на грудь и ювелирно пробил в дальний угол вторым касанием, не оставив шансов Шунину и обороне «Динамо» - 1:0. Шла седьмая минута.

Продолжили «Спартак» и «Динамо» бегать от ворот до ворот, практически не задерживаясь в центре поля. Тот же Бонгонда на дриблинге снова убрал оппонента, проверив внимание Шунина дальним ударом – Антон справился. А концовка тайма осталась за гостями. Сначала Луис Чавес чуть не сотворил шедевр, пробив метров с 25. Мяч опускался очень опасно, однако лишь чиркнул по крестовине и ушёл за пределы поля. А когда начудил Дуарте, попавший под отбор Бителло – спас Селихов. Правда, плотный удар бразильца и направлялся точно по позиции голкипера.

Вторая половина встречи началась с замены голкипера – вместо получившего повреждение Александра Селихова появился Максименко. А «Спартак» начал с размашистых атак. Много было дриблинга, давления, однако острота пошла только у противоположных ворот. Там активный Тюкавин регулярно выскакивал на передачи Смолова. В первом эпизоде он аж два раза бил с угла вратарской – оба раза на пути мяча вставал Максименко.

Спустя пять минут на паузе пытался Константин убрать Дуарте и решать эпизод, но Алексис в подкате сыграл чисто и пробить не позволил. Вообще, «Спартак» в концовке матча знатно прижался к воротам и у Максименко работы прибавилось. Так после стандарта Бальбуэна расстреливал Александра с шести метров, но голкипер «Спартака» справился. Взял потом ещё и добивание Фернандеса, находившегося в офсайде.

Правда, в таком давлении были и контратаки. В компенсированное время Промес убежал на рандеву с Шуниным, убрал уже голкипера со своего пути, но под давлением защитника пробил мимо пустых ворот. Минимальная победа «Спартака» в московском дерби позволяет «красно-белым» обойти «бело-голубых» в турнирной таблице.