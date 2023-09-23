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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гол Бонгонда и сейвы Максименко добыли «Спартаку» победу в дерби над «Динамо»

23 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать (3)
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

«Спартак» и «Динамо» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва1:0Динамо Москва
(1:0) Бонгонда Тео7'  
Селихов Александр 46' (Максименко Александр ( 46'  84') Денисов Даниил  87'Дуарте Алексис 88' (Чернов Никита ( 88') Бабич СрджанХлусевич ДаниилМозес Виктор 66' (Зиньковский Антон ( 66') Мартинс КристоферПруцев Данил 79' (Умяров Наиль ( 79') Бонгонда Тео 66' (Зобнин Роман ( 66') Соболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Свинов ИльяМаслов ПавелМедина ХесусРябчук ОлегЛитвинов РусланДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
Шунин АнтонДаса ЭлазарМаричаль НиколасБальбуэна ФабианФернандес РобертоЧавес ЛуисБителлоКарраскаль Хорхе 74' (Гладышев Ярослав ( 74') Смолов Фёдор 65' (Скопинцев Дмитрий ( 65') Нгамалё НиколяТюкавин Константин 74' (Макаров Денис ( 74')
Запасные: Бессмертный СтаниславЛесовой ДаниилЛещук ИгорьРасулов КурбанГрулёв ВячеславЛепский ИванКутицкий Александр
23 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

На московское дерби Гильермо Абаскаль сохранил пару центральных защитников Бабич – Дуарте, по краям выпустив Денисова и Хлусевича. В остальном тоже без сюрпризов, максимально привычная атака Промес, Соболев, Бонгонда и полузащита из Мозеса, Мартинса, Пруцева. «Динамо» презентовало полузащиту из легионеров: Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё и русское нападение: Смолов, Тюкавин. В защите, кстати, тоже сплошь легионеры: Маричаль, Фернандес, Даса, Бальбуэна.

Дерби стартануло без разведки. Смолов в чужой штрафной площади пытался что-то придумать, но попал под отбор Дуарте. Моментально Промес раскрутил контратаку, обыграв по пути двух соперников, далее Соболев от боковой линии выдал конфетный заброс на Бонгонда, а Тео чётко решил эпизод. Технично принял на грудь и ювелирно пробил в дальний угол вторым касанием, не оставив шансов Шунину и обороне «Динамо» - 1:0. Шла седьмая минута.

Продолжили «Спартак» и «Динамо» бегать от ворот до ворот, практически не задерживаясь в центре поля. Тот же Бонгонда на дриблинге снова убрал оппонента, проверив внимание Шунина дальним ударом – Антон справился. А концовка тайма осталась за гостями. Сначала Луис Чавес чуть не сотворил шедевр, пробив метров с 25. Мяч опускался очень опасно, однако лишь чиркнул по крестовине и ушёл за пределы поля. А когда начудил Дуарте, попавший под отбор Бителло – спас Селихов. Правда, плотный удар бразильца и направлялся точно по позиции голкипера.

Вторая половина встречи началась с замены голкипера – вместо получившего повреждение Александра Селихова появился Максименко. А «Спартак» начал с размашистых атак. Много было дриблинга, давления, однако острота пошла только у противоположных ворот. Там активный Тюкавин регулярно выскакивал на передачи Смолова. В первом эпизоде он аж два раза бил с угла вратарской – оба раза на пути мяча вставал Максименко.

Спустя пять минут на паузе пытался Константин убрать Дуарте и решать эпизод, но Алексис в подкате сыграл чисто и пробить не позволил. Вообще, «Спартак» в концовке матча знатно прижался к воротам и у Максименко работы прибавилось. Так после стандарта Бальбуэна расстреливал Александра с шести метров, но голкипер «Спартака» справился. Взял потом ещё и добивание Фернандеса, находившегося в офсайде.

Правда, в таком давлении были и контратаки. В компенсированное время Промес убежал на рандеву с Шуниным, убрал уже голкипера со своего пути, но под давлением защитника пробил мимо пустых ворот. Минимальная победа «Спартака» в московском дерби позволяет «красно-белым» обойти «бело-голубых» в турнирной таблице.

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Спартак Москва Динамо Москва
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
23 Сентября 2023 в 21:13
Весёлая получилась игра! Но если бы не вратари и больше мастерства у напов, счёт мог быть гораздо крупнее. У "Спартака" - похоже - начал прорисовываться основной состав, благодаря чему осмысленности в действиях игроков стало больше. И ошибок в обороне стало меньше, хотя - конечно - и в этой игре их было немало. У "Динамо" с восемью легионерами в основе сыгранности явно не хватало. Но был виден потенциал - после быстро пропущенного гола не стушевались, старались перехватить инициативу за счёт точного розыгрыша мяча. А во втором тайме и вовсе играли первым номером. Если в таком сочетании сыгранности добавят, то будут серьёзной силой в РПЛ.
sierge
23 Сентября 2023 в 21:08
Валидол
sierge
23 Сентября 2023 в 21:08
Валидол
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