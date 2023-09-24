Владимир Кузьмичёв поделился мнением о матче между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёва высказался о прошедшем матче девятого тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на своём поле переиграли «Динамо» (1:0).

Спортивный функционер отметил, что у «бело-голубых» было много хороших моментов, но где-то помог вратарь, где-то повезло.

«Для болельщиков в целом игра была интересной, смотрелась. А то, что красно-белые сыграли три матча на ноль», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Крыльев Советов».