Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Сафонов не стал исключать уход Абаскаля, отметив при этом, что бывший наставник «Спартака» Олег Романцев точно не вернётся в московский клуб.

«Если бы я был руководителем, то до зимы бы не делал резких выводов. А так, ты сам знаешь, у любого тренера чемодан всегда собран. Единственное могу сказать — Романцев точно команду не возглавит», — цитирует Сафонова «Татар-информ».

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 23 сентября, против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.