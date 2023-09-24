Ловчев выбрал лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о лучшем игроке в составе «красно-белых» в матче с «Динамо».

Напомним, столичное дерби, которое состоялось 23 сентября в рамках 9-го тура чемпионата России, завершилось победой подопечных Гильермо Абаскаля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Тео Бонгонда.

«У «Спартака» лучший игрок — Мартинс. Всюду успевал, хорош в отборе. «Спартак» выиграл по делу. Он не был фееричен, не был безупречен в атаке, но победа заслужена», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал в свой актив два ассиста.