Чернышов – о матче «Спартак» – «Динамо»: «Надеюсь, что увижу футбол хорошего качества»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от дерби с «Динамо», которое состоится сегодня в 19:00 по столичному времени. Матч будет проходить в рамках очередного тура Российской премьер-лиги.

«Надеюсь, что увижу футбол хорошего качества. а также то, что болельщики придут на трибуны. Противостояние «Спартака» и «Динамо» — это всегда интересно», – цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

Напомним, «Спартак» после восьми туров располагается на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Динамо», «бело-голубые» занимают четвёртую строчку, опережая «красно-белых» на два очка.