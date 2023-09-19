Агент Барбоза: «Спартак» и «Краснодар» усилились лучше всех»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о работе российских клубов в летнее трансферное окно.

По мнению Барбозы, лучше всех из команд РПЛ минувшим летом усилились «Краснодар» и «Спартак», подписавшие качественных игроков.

«Летом в РПЛ приехало много хороших футболистов. Мы видим, что игроки по-прежнему готовы ехать в Россию. Но я бы выделил «Спартак» и «Краснодар» — именно они усилились лучше всех», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

Напомним, что после восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая шестой «Спартак» на пять очков.