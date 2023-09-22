Тарханов — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Это матч на три результата»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о предстоящем поединке 9-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут «Динамо».

«В таких матчах не бывает фаворитов, это матч на три результата. Но все-таки у «Спартака» шансов будет побольше, так как они играют дома. Главное, команде Абаскаля нужно внимательнее сыграть в обороне», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что в дерби будет много забитых мячей, а игра получится интересной и яркой.

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет уже завтра, 23 сентября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции по данной ссылке.